В Татарстане навигация на Волге может начаться 22 апреля

На территории Татарстана навигация маломерных судов на судоходных водоемах будет запущена только после установки специальных плавучих знаков для речных судов, таких как бакены, маяки, буи и вехи. Пишет «Бизнес Online», со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.





По словам ведомства, движение небольших судов на судоходных водоемах разрешено с момента начала навигации для больших кораблей и до ее завершения. На водоемах, где навигация является невозможной для крупных судов, маломерные суда могут начать свое движение после паводка до начала образования льда. В прошлом году начало навигации было зафиксировано 22 апреля.По состоянию на 18 марта 2024 года в Татарстане насчитывается общее количество 40 922 маломерных судов, включая лодки, гидроциклы, парусные и моторные суда, а также суда на воздушной подушке специального типа.