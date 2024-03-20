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· Артем Акчурин

В Татарстане навигация на Волге может начаться 22 апреля

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На территории Татарстана навигация маломерных судов на судоходных водоемах будет запущена только после установки специальных плавучих знаков для речных судов, таких как бакены, маяки, буи и вехи. Пишет «Бизнес Online», со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

По словам ведомства, движение небольших судов на судоходных водоемах разрешено с момента начала навигации для больших кораблей и до ее завершения. На водоемах, где навигация является невозможной для крупных судов, маломерные суда могут начать свое движение после паводка до начала образования льда. В прошлом году начало навигации было зафиксировано 22 апреля.

По состоянию на 18 марта 2024 года в Татарстане насчитывается общее количество 40 922 маломерных судов, включая лодки, гидроциклы, парусные и моторные суда, а также суда на воздушной подушке специального типа.

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