В Татарстане навигация на Волге может начаться 22 апреля
На территории Татарстана навигация маломерных судов на судоходных водоемах будет запущена только после установки специальных плавучих знаков для речных судов, таких как бакены, маяки, буи и вехи. Пишет «Бизнес Online», со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.
По состоянию на 18 марта 2024 года в Татарстане насчитывается общее количество 40 922 маломерных судов, включая лодки, гидроциклы, парусные и моторные суда, а также суда на воздушной подушке специального типа.
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