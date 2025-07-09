В Татарстане направят 348 миллионов рублей на поддержку пожилых и инвалидов

В 2025 году Татарстан получит почти 348 млн рублей на развитие системы долговременного ухода. Эти средства выделены в рамках проекта «Старшее поколение», который входит в нацпроект «Семья», сообщает Минфин РТ.

Долговременный уход — это программа государственной поддержки для пожилых людей и инвалидов, утративших способность к самостоятельной жизни. Она включает помощь на дому, в учреждениях временного или постоянного пребывания, а также поддержку семей, ухаживающих за родственниками.

Из общего бюджета 274,8 млн рублей поступят из федеральной казны, а 73 млн — из бюджета республики. Финансирование пойдёт на развитие инфраструктуры, расширение услуг и повышение качества ухода.

Источник: tatar-inform.ru