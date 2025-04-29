В Татарстане напомнили про новый размер минимальных зарплат

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова озвучила актуальные данные о минимальных зарплатах в регионе. На пресс-конференции она сообщила, что с 2025 года в республике установлены новые значения МРОТ:

в бюджетной сфере — 22 440 рублей,

во внебюджетном (частном) секторе — 23 200 рублей.

Контроль за соблюдением норм осуществляется специальными комиссиями, действующими на местах. Работу всей системы координирует республиканская комиссия, которую возглавляет первый вице-премьер Рустам Нигматуллин.

По данным Минтруда, в 4 квартале 2024 года количество компаний, нарушающих требования к минимальной зарплате, снизилось на 37,3%. В течение года 165 организаций доплатили в общей сложности более 2,7 миллиона рублей 574 сотрудникам, чья зарплата ранее не дотягивала до установленной планки.

Особое внимание в Татарстане уделяется борьбе с нелегальной занятостью. С 2025 года работодатели, уличённые в уклонении от заключения трудовых договоров, будут включаться в специальный реестр нарушителей.