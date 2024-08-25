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В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Сегодня, 25 августа, вблизи Набережных Челнов, ...

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Сегодня, 25 августа, вблизи Набережных Челнов, неподалеку от деревни Большая Шильна, был обнаружен снаряд, как сообщают «Челнинские известия». В социальных сетях появилась фотография, на которой виден снаряд, лежащий у дороги.

На место происшествия немедленно прибыли бригады экстренных служб, включая саперов из Набережных Челнов. По предварительным данным, специалисты извлекли снаряд и установили, что он не несет в себе угрозы и не является взрывным устройством.

В момент обнаружения снаряда местные жители и проезжающие автомобилисты остановились, чтобы оценить ситуацию. Некоторые из них выкладывали в социальных сетях сообщения о происшествии, тем самым поднимая общественное внимание к инциденту. Экстренные службы призвали граждан не подходить близко к месту находки, напоминая о важности соблюдения мер безопасности в подобных ситуациях.

Данный инцидент подчеркивает важность готовности экстренных служб к подобным вызовам, а также необходимость информирования населения о правилах поведения в подобных ситуациях. Местные власти планируют провести разъяснительную работу среди жителей по вопросам безопасности, чтобы избежать возможных случаев неосторожного обращения с находками.

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