В Татарстане начались санитарные работы в лесах

В Татарстане стартовали санитарно-оздоровительные работы в лесах. Их цель — защита деревьев от болезней и вредителей, а также сохранение устойчивости лесных массивов.

По данным Минлесхоза РТ, на сегодня обработано уже 52,6 гектара. В 2025 году планируется привести в порядок около 1 000 гектаров.

Как отметил Анас Сенгатуллин, заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда, эти меры позволяют заметно улучшить санитарное состояние лесов и предотвратить их массовое поражение.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экологическое благополучие».