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В Татарстане начались санитарные работы в лесах

В Татарстане стартовали санитарно-оздоровительн...

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В Татарстане стартовали санитарно-оздоровительные работы в лесах. Их цель — защита деревьев от болезней и вредителей, а также сохранение устойчивости лесных массивов.

По данным Минлесхоза РТ, на сегодня обработано уже 52,6 гектара. В 2025 году планируется привести в порядок около 1 000 гектаров.

Как отметил Анас Сенгатуллин, заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда, эти меры позволяют заметно улучшить санитарное состояние лесов и предотвратить их массовое поражение.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экологическое благополучие».

  • Уже обработано 52,6 га
  • В планах — до 1 000 га в 2025 году
  • Цель — защита от вредителей и болезней
  • Проект — «Сохранение лесов»

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