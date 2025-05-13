В Татарстане начались санитарные работы в лесах
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В Татарстане стартовали санитарно-оздоровительные работы в лесах. Их цель — защита деревьев от болезней и вредителей, а также сохранение устойчивости лесных массивов.
По данным Минлесхоза РТ, на сегодня обработано уже 52,6 гектара. В 2025 году планируется привести в порядок около 1 000 гектаров.
Как отметил Анас Сенгатуллин, заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда, эти меры позволяют заметно улучшить санитарное состояние лесов и предотвратить их массовое поражение.
Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экологическое благополучие».
- Уже обработано 52,6 га
- В планах — до 1 000 га в 2025 году
- Цель — защита от вредителей и болезней
- Проект — «Сохранение лесов»
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