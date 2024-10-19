В Татарстане начали проверку после новостей об отравлении в школе Нижнекамска

В Нижнекамске проходит проверку после информации о возможном отравлении учащихся в школе № 15 города Нижнекамска. Об этом сообщила «Ъ Волга-Урал».

Пять учеников обратились за медицинской помощью. Трое из них были выписаны из больницы после амбулаторного лечения, а двое остаются в стационаре, но их состояние стабильное.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели отбор проб и анализов. В школе принимаются меры по предотвращению распространения эпидемий и усилению профилактики. Кроме того, в образовательном учреждении внедрена кабинетная система, которая позволяет контролировать состояние учащихся.