В Татарстане начали бесплатно лечить детей с гепатитом С

В Татарстане, как и в других регионах, дети с гепатитом С начали бесплатно получать лекарства. Им в этом помогает фонд "Круг добра".

В Татарстане в фонд подали 45 заявок.

"Многие люди считают, что гепатит С — болезнь маргиналов, поэтому не сдают анализы. А с учетом того, что серьезные нарушения здоровья начинают проявляться, когда болезнь уже зашла слишком далеко, большинство взрослых и маленьких пациентов долгое время не подозревают о том, что инфицированы вирусом гепатита С", —рассказал Халит Саубанович Хаертынов, доцент кафедры детских инфекций КГМУ, д.м.н., главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

В республике на учете стоят 48 вполне благополучных детей с таким диагнозом, их возраста от 2 до 18 лет. Но число заболевших может быть выше, болезнь отлично маскируется.

Подать заявки на бесплатные лекарства можно не только через медиков, но и на портале Госуслуги.