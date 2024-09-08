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В Татарстане началась вакцинация против гриппа

В Татарстане стартовала кампания по вакцинации ...

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В Татарстане стартовала кампания по вакцинации от гриппа, как сообщили в республиканском отделе Роспотребнадзора.

На данный момент прививку получили 167 тысяч жителей Татарстана, что позволит сформировать иммунитет к болезни в течение следующих трех недель. В то же время наблюдается увеличение случаев простуды среди татарстанцев, которое составляет 9%. Это связано с окончанием отпусков и изменением погодных условий.

По планам на 2024 год, предполагается вакцинировать 2,4 миллиона человек, что соответствует 60% населения региона. Считается, что наиболее подходящими месяцами для вакцинации являются сентябрь и октябрь.

Специалисты отмечают, что вакцинация от гриппа не только защищает от инфекций, но и снижает риск осложнений, таких как пневмония и обострение хронических заболеваний. Кампания по прививке организована с учетом рекомендаций Минздрава России и направлена на создание коллективного иммунитета в регионе. Важно, чтобы как можно больше жителей Татарстана приняли участие в вакцинации, особенно в условиях текущих эпидемиологических вызовов.

Для удобства населения предусмотрены мобильные бригады медиков, которые будут выезжать в отдаленные районы республики. Также открыты временные пункты вакцинации на крупных предприятиях и в образовательных учреждениях. Это позволит жителям легко и быстро получить необходимые прививки без лишних затрат времени.

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