В Татарстане началась продажа антидроновых сетей и детекторов БПЛА

В Татарстане на одном из сайтов бесплатных объявлений начали продавать антидроновые сетки и устройства для обнаружения беспилотников. Интересно, что такие предложения появились на фоне недавних атак дронов в регионе.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», стоимость этих товаров варьируется от 300 до 200 000 рублей. Например, одна из защитных сеток представляет собой конструкцию с металлическими панелями, использующуюся для защиты энергетических объектов. Ее, созданную на основе габионных конструкций, выставили на продажу 24 января за 800 рублей. Другая сетка, изготовленная из полиамида, стоит 328 рублей. Объявление о ее продаже появилось 21 января, всего через день после очередной атаки беспилотников на Казань.

Помимо этого, на платформе размещено предложение по установке пластиковых окон для тех, чьи дома пострадали от ударов дронов. Стоимость услуги не указана, однако продавец уточняет, что окна будут ставиться по себестоимости, а помощь в ремонте окажут бесплатно.

Кроме сеток и защитных конструкций, в Татарстане также начали продавать детекторы дронов. Одно из таких устройств, «ALMAZ», выставлено на продажу за 70 000 рублей. Помимо этих предложений, на сайте появилась вакансия оператора дронов в нефтегазовой отрасли в ХМАО и ЯНАО.