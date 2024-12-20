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В Татарстане огурцы и капуста резко подскочили в цене

Согласно данным Татарстанстата, с 9 по 16 декаб...

Дарья Порсева

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Согласно данным Татарстанстата, с 9 по 16 декабря стоимость огурцов возросла на впечатляющие 12 %, достигнув отметки в 217,5 рубля за килограмм.

Капуста тоже не осталась в стороне — ее цена увеличилась на 6,8 %, составив 40,5 рубля за килограмм.

Но это лишь часть общей картины: цены на другие овощи также начали подниматься. Помидоры подорожали на 5,9 %, морковь на 5,6 %, картофель на 5 %, репчатый лук на 3,6 %, а свёкла поднялась в цене на 1,7 %.

Не обошлось и без других продуктов, которые ощутили влияние растущих цен: куриные яйца, сметана, сливочное масло, маргарин и даже мороженая рыба стали дороже. Куриное мясо и свинина тоже не смогли избежать подорожания. Однако среди этого потока роста цен есть и положительная новость: вермишель подешевела на 1,8 %, сообщает КП Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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