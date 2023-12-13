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В Татарстане на жилье молодым людям выделят 136 млн рублей

В Татарстане на жилье молодым людям выделят 136 млн рублей

baltasi.tatarstan.ru

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В 2024 году для улучшения условий проживания молодых семей республики будет выделено 136 млн рублей. Данные приводит министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Садыков подметил, что за 2023 год по программе безвозмездные и беспроцентные сертификаты на 1-3 млн рублей получила 81 молодая семья Татарстана. К 2024 году планируется увеличить показатели, подытожил министр.

Кроме того, Садыков рассказал, что за прошедшие 2,5 года на учет по нуждаемости в улучшении жилищных условий, было поставлено 3,8 тысяч семей, из которых более 2 тысяч получили квартиры по программе соц. ипотеки.

Напомним, что ранее Раис РТ Рустам Минниханов выступил с предложением увеличить максимальный размер кредита по семейной и льготной ипотеке с 6 млн рублей до 12 млн. Предложение поддержал Владимир Путин.

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