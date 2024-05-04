В Татарстане на трассе нашли болотную черепаху

В Татарстане на трассе обнаружили болотную черепаху. Об этом сообщили в телеграмм-канале most|Казань.

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам помогли черепахе вернуться в нормальную среду обитания. Неравнодушные автолюбители обнаружили ее на дороге между Челнами и Нижнекамском.



Сотрудники Госкомитета по биоресурсам решили, что рептилию стоит отправить в обычное место обитания — в пруд у деревни Кзыл-Байрак. В первые дни такие черепахи долгое время не отплывают от берега, постепенно привыкая к новому месту.