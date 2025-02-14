В Татарстане на санаторное лечение детей выделят более 80 миллионов рублей

В Татарстане направят 80,8 млн рублей на санаторное лечение детей 7–15 лет, страдающих заболеваниями нервной, дыхательной и пищеварительной систем. Поддержку получат дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Информация о тендерах опубликована на портале госзакупок.

Программа охватит 48 тыс. человеко-дней. Стоимость суток пребывания в санатории составит 1683,90 рубля, а весь курс рассчитан на 24 дня. Лечение будет организовано в санаториях, расположенных на территории республики.

На оздоровление детей с болезнями органов дыхания и пищеварения выделено по 24,2 млн рублей, а на лечение неврологических заболеваний – 32,3 млн. Учреждения должны соответствовать санитарным нормам, иметь необходимое медицинское оборудование и специалистов, включая неврологов. В программу входят физиотерапия, лечебная физкультура, ингаляции и грязелечение.

Дети будут проживать в комфортных номерах на 2–4 человека. Санатории должны располагать бассейнами, спортивными площадками, игровыми зонами, библиотекой и кинозалом. Также предусмотрены образовательные занятия и культурно-досуговые мероприятия.

Перевозку детей до санатория и обратно организует подрядчик. Программа продлится до 31 декабря 2025 года.