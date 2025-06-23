В Татарстане на ремонт 27 культурных объектов направят почти миллиард рублей

В Татарстане продолжается капитальный ремонт объектов культуры в рамках нескольких программ. Эту информацию озвучил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дамир Шайдуллин на совещании, которое провел Рустам Минниханов.

В рамках четырех федеральных и республиканских программ ремонтируются 27 объектов на общую сумму около 980 миллионов рублей. Из них 19 — это сельские дома культуры. На данный момент три из них уже открыты в Буинском, Кайбицком и Сабинском районах.

Также капитально ремонтируются три детские школы искусств на сумму более 223 миллионов рублей. Например, в селе Усады Высокогорского района ремонтная работа на местной школе искусства в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» почти завершена — выполнено 78% работ.

Кроме того, ведется ремонт в театрах, библиотеках и объектах культурного наследия, включая усадьбу Баратынского в Казани. Уровень готовности различных объектов варьируется от 31% до 83%.