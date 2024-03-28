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· Артем Акчурин

В Татарстане на М-7 ограничат движение из-за строительства перехода

В Татарстане на М-7 ограничат движение из-за строительства перехода

РИА

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В Пестречинском районе Татарстана на участке трассы М-7 возле села Екатериновка временно будет ограничено движение из-за строительства пролетного строения пешеходного перехода. Информацию об этом распространила пресс-служба «Волго-Вятскуправтодор».

С 29 марта с 1:00 до 3:00 движение в сторону Уфы будет приостановлено, а в сторону Москвы – в то же время, но 30 марта. При этом отмечается, что расписание может измениться из-за хода строительных работ и погодных условий.


В период с 28 по 29 марта днем возле участка строительства транспорт будет работать по одной полосе в каждом направлении. Водителей просят соблюдать указания временных дорожных знаков.

На 878-м километре трассы М-7 строится надземный пешеходный переход в рамках транспортного коридора Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Это сооружение будет способствовать безопасному переходу дороги на участках высокой скорости.

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