В Татарстане на М-7 ограничат движение из-за строительства перехода

В Пестречинском районе Татарстана на участке трассы М-7 возле села Екатериновка временно будет ограничено движение из-за строительства пролетного строения пешеходного перехода. Информацию об этом распространила пресс-служба «Волго-Вятскуправтодор».



С 29 марта с 1:00 до 3:00 движение в сторону Уфы будет приостановлено, а в сторону Москвы – в то же время, но 30 марта. При этом отмечается, что расписание может измениться из-за хода строительных работ и погодных условий.



В период с 28 по 29 марта днем возле участка строительства транспорт будет работать по одной полосе в каждом направлении. Водителей просят соблюдать указания временных дорожных знаков.На 878-м километре трассы М-7 строится надземный пешеходный переход в рамках транспортного коридора Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Это сооружение будет способствовать безопасному переходу дороги на участках высокой скорости.