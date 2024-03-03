В Татарстане на М-7 «Газель» влетела в фуру

В дневное время на трассе М-7 в Татарстане произошла авария. Информация была подтверждена Госавтоинспекцией РТ, пишет «Татар-информ».

Автор фото: inkazan.ru

В ДТП столкнулись «ГАЗель» и фура. Сообщается, что водитель первой машины не справился с управлением и въехал в большегруз, который стоял у обочины трассы.

В результате происшествия пострадал 37-летний пассажир «ГАЗели». Из-за столкновения было образована пробка.

По словам ведомства, на данный момент выясняются все подробности случившегося.