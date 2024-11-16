В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Иршат Яруллин

На 70-ом году жизни скончался ветеран прокуратуры Республики Татарстан Иршат Яруллин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Иршат Бикмуллович посвятил свою жизнь служению закону, занимая должность заместителя прокурора Зеленодольска. Его деятельность внесла значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в Татарстане.

Сотрудники прокуратуры выражают свои соболезнования близким Иршата Яруллина и скорбят о потере: