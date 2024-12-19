В Татарстане на 30% выросла аренда горнолыжного снаряжения

С начала года аренда горнолыжного снаряжения в Татарстане подскочила на целых 30%.

Причинами этого стали инфляция, нестабильный курс доллара и уход иностранных брендов с рынка. Аналогичная тенденция наблюдается и по всей стране, где рост цен варьируется от 15 до 30%.

Логистика также претерпела изменения: теперь оборудование приходится доставлять через Казахстан и Киргизию, что добавляет дополнительные расходы. Так, базовый комплект снаряжения для новичков обойдётся примерно в 4,5 тысячи рублей, в то время как профессионалы не стесняются тратить около 100 тысяч на более продвинутые варианты.

Позднее начало горнолыжного сезона связано с аномально тёплой погодой в ноябре. Даже популярные блогеры выражали недовольство высокими ценами: в комплексе «Свияжские холмы» аренда инвентаря для двоих на день достигала 10 тысяч рублей, сообщает InKazan.