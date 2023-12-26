В Татарстане на 2024 год были утверждены новые тарифы на электроэнергию

Комитет по тарифам Татарстана принял решение об утверждении новых тарифов на потребление электроэнергии для населения. Теперь, одноставочный тариф за электричество с учетом НДС будет увеличен с 4,68 рубля до 5,9 рубля за кВт/ч.



Для домов, где используются электроплиты или электроотопительные установки, тариф также будет увеличен с 3,58 рубля до 4,10 рубля за кВт/ч. В сельской местности тариф увеличится с 3,28 рубля до 3,57 рубля за кВт/ч.