В Татарстане может появиться стриминговая платформа

Работа в современном медийном пространстве требует высокой квалификации и значительных компетенций. Об этом на итоговом заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» заявил председатель Союза журналистов РТ и генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов.

Он отметил, что труд в этой сфере не может быть низкооплачиваемым, а профессионалы должны получать достойное вознаграждение. Аминов напомнил, что еще десять лет назад предлагал создать татарскую социальную сеть, но тогда его идею раскритиковали. По его словам, некоторые руководители, которые сейчас уже не занимают свои посты, уверяли, что можно просто выделить татарский контент на существующих платформах, таких как «ВКонтакте». Однако, как подчеркнул Аминов, с тех пор ничего так и не было реализовано.

Кроме того, он подчеркнул важность создания татарской стриминговой платформы, поскольку тенденции потребления видеоформатов стремительно меняются. По его мнению, такая платформа должна предлагать разнообразный контент, соответствующий запросам современной аудитории. При этом он предостерег от ожиданий, что подобный проект можно реализовать в рамках уже существующих сервисов, таких как Netflix, так как для них это невыгодно и слишком затратно, пишет ТВН.