В Татарстане может появиться медицинский генетический центр

В республике планируют открыть Межведомственный медицинский генетический центр, сообщили в Академии наук Татарстана.

Главная цель проекта — проведение генетических исследований с дальнейшим применением их результатов в персонализированной медицине.

Создание центра обсуждалось 22 января на итоговой коллегии Минздрава Татарстана, где инициативу представили Раису республики Рустаму Минниханову.

Предполагается, что Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ займется разработкой CAR-T клеточного препарата для лечения онкологических заболеваний, а Лаборатория генетики старения и долголетия КГМУ изучит универсальный биомаркер старения, связанный с геном EDA2R.

К работе центра привлекут не только университеты, НИИ и исследовательские лаборатории, включая молодежные, но и студенческие стартапы, малые технологические компании, индустриальных партнеров и медицинские учреждения.

В Академии наук Татарстана подчеркнули, что особое внимание необходимо уделять масштабным междисциплинарным проектам, требующим объединения специалистов разных направлений.