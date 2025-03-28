В Татарстане может появиться детская психбольница

В Татарстане необходимо создать специализированное медицинское учреждение для детей с ментальными нарушениями. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец на заседании Госсовета.

Волынец отметила, что за последние три года количество детей с ограниченными возможностями здоровья увеличилось на 14%, превысив 32 тысячи. Среди них есть дети с ментальными расстройствами, которым необходимы медицинская и психологическая помощь, однако существующие социальные службы не могут обеспечить должную поддержку.

Она также подчеркнула, что только 30% таких детей участвуют в программах дополнительного образования, а спортивные секции доступны лишь в шести учреждениях, где занимаются менее 300 человек.