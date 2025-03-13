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В Татарстане может появиться база отдыха «Туган Як» за 220 миллионов рублей

База разместится рядом с площадкой, где проходя...

pixabay.com

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В Нурлате планируют построить туристическую базу «Туган Як» неподалёку от майдана, где ежегодно проходят Сабантуй и Уяв, а также вблизи лыжной базы. О таких планах рассказал глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

Проект планируется запустить уже в этом году. На его реализацию выделят 220 млн рублей, а также создадут 35 рабочих мест.

База разместится рядом с площадкой, где проходят национальные праздники. Гостям предложат комфортное проживание в современных домах, что позволит им лучше познакомиться с городом.

Зимой туристам предложат катание на лыжах, так как база отдыха будет соседствовать с лыжным комплексом «Ак Барс», пишет «Татар-информ».

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