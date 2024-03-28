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· Артем Акчурин

В Татарстане могут запретить продажу алкоголя в кафе и барах после 22 часов

В Татарстане могут запретить продажу алкоголя в кафе и барах после 22 часов

РБК

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В Татарстане рассматривается возможное введение ограничений на продажу спиртных напитков в ресторанах и кафе, расположенных в жилых домах. Планируется запретить продажу алкоголя после 22:00 и до 10:00 в таких заведениях, за исключением ресторанов. Проект закона находится на стадии антикоррупционной экспертизы и предложен Госалкогольинспекцией РТ.

Согласно документу, на территории Татарстана будет запрещена торговля алкогольными напитками с 22:00 до 10:00 в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах или на их прилегающих территориях, за исключением ресторанов. Кроме того, алкогольная продукция может быть ограничена в заведениях общественного питания с общей площадью зала обслуживания менее 50 квадратных метров. Авторы законопроекта подчеркивают, что под площадью зала понимается площадь, предназначенная специально для подачи готовых кулинарных блюд.

Дополнительно планируется ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания менее 100 квадратных метров в моногородах с населением более 500 тысяч человек, а также в магазинах и кафе, где вход расположен со стороны двора дома.

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