В Татарстане могут запретить продажу алкоголя в кафе и барах после 22 часов
РБК
В Татарстане рассматривается возможное введение ограничений на продажу спиртных напитков в ресторанах и кафе, расположенных в жилых домах. Планируется запретить продажу алкоголя после 22:00 и до 10:00 в таких заведениях, за исключением ресторанов. Проект закона находится на стадии антикоррупционной экспертизы и предложен Госалкогольинспекцией РТ.
Дополнительно планируется ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания менее 100 квадратных метров в моногородах с населением более 500 тысяч человек, а также в магазинах и кафе, где вход расположен со стороны двора дома.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань
Следующая новость ↓