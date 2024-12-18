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В Татарстане могут учредить новый праздник - День многодетной семьи

В Татарстане назревает замечательная учреждение...

Дарья Порсева

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В Татарстане назревает учреждение нового праздника под названием День многодетной семьи.

В данный момент ведется активная работа по согласованию проекта указа, разработанного президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Праздник планируется отмечать 23 января, и в проекте акцентируется внимание на значимости семьи для прогресса страны и общества в целом. Этот день призван не только отметить многодетные семьи, но и повысить их социальный статус, подчеркивая их ценность и вклад в развитие общества. Такой праздник станет отличной возможностью для всех нас еще раз задуматься о важности семейных ценностей и поддержки тех, кто воспитывает нескольких детей, сообщает Татар-Информ.

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