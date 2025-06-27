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В Татарстане модернизируют 19 светофоров за 122 млн рублей

В Татарстане начали модернизацию 19 светофоров ...

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В Татарстане стартовали работы по модернизации 19 светофорных объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели выделено более 122 миллионов рублей, из которых свыше 97 миллионов поступят из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Все светофоры будут оснащены адаптивными системами управления движением, которые автоматически регулируют работу светофоров в зависимости от плотности трафика. Также установят интеллектуальные дорожные контроллеры и камеры видеонаблюдения для мониторинга ситуации на дорогах в реальном времени.

Завершение работ запланировано до 30 сентября 2025 года. Этот проект направлен на улучшение транспортной ситуации, снижение заторов и повышение безопасности дорожного движения.

Кроме того, в Альметьевске будет установлено 200 новых светофорных секций с бело-лунным свечением для повышения безопасности пешеходов на 52 городских перекрестках.

Источник: realnoevremya.ru

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