В Татарстане местную жительницу подозревают в краже телефона в комиссионном магазине

Жительница Республики Татарстан подозревается в краже телефона из торгового заведения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По словам владельца магазина, женщина, представившись покупательницей, украла телефон, лежавший на столе. Ущерб, причинённый торговому заведению, оценивается в 17 тысяч рублей. Подозреваемая признала свою вину.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Кража».