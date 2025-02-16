В Татарстане март будет холодным и снежным

В начале марта 2025 года жители Татарстана могут столкнуться с заметными изменениями погоды. Метеорологи прогнозируют интенсивные снегопады, способные привести к значительным снежным заносам в Казани и других городах республики.

Температура воздуха в первые недели весны ожидается до минус 10 градусов, что станет последним напоминанием об уходящей зиме. Несмотря на мягкую зиму с недостатком снега, март может компенсировать этот дефицит, с осадками, превышающими месячную норму.

Нестабильные погодные условия могут осложнить дорожную обстановку и создать трудности для коммунальных служб.

Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, среднемесячная температура в марте 2025 года ожидается около нормы, составляющей -4,2 °C.

Однако возможны отклонения из-за климатических особенностей текущего года.