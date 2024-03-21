В Татарстане лесники лгали о своих доходах

Сотрудники казанской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили серьезные нарушения у 49 должностных лиц минлесхоза Татарстана, лесничеств и лесхозов. Обнаружено, что эти лица предоставляли недостоверные данные о своих доходах и имуществе. Пишет «Бизнес Онлайн».

Проверка отчетов показала отсутствие информации о доходах от сделок с ценными бумагами, продаже недвижимости, автотранспорта, а также неуказание пособий по временной нетрудоспособности. Кроме того, они утаили информацию о своих объектах недвижимости, включая квартиры, дома и земельные участки. В отчетах отсутствовали сведения о банковских счетах.



Всего было выявлено нарушения у 49 лиц из минлесхоза. У руководства ведомства потребовали устранить допущенные нарушения.