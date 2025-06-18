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В Татарстане количество природных пожаров выросло на 19%

В Татарстане с начала сезона произошло 588 возг...

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В Татарстане с начала текущего года зарегистрировано 588 пожаров, связанных с горением сухой травы, травянистой растительности и мусора. Об этом сообщил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Олег Маринин на пресс-конференции в «Татар-информ».

По его словам, эти пожары составляют 30,3% от общего числа пожаров в республике в этом году. При этом количество таких инцидентов увеличилось на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая площадь, охваченная пожарами, составила 15 гектаров.

Наибольшее количество возгораний произошло в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Тукаевском и Зеленодольском районах. В двух случаях огонь перекинулся на соседние здания, уничтожив три строения, два садовых дома и один частный дом.

Спасатели связывают рост числа природных пожаров с ранней весной. По этой причине пожароопасный сезон в лесах был открыт на две недели раньше. Однако, благодаря прошедшим осадкам, в настоящее время опасности нет. Тем не менее, специалисты призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Источник: ТНВ

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