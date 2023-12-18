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· Артем Акчурин

В Татарстане книгу «Слово пацана» продают за 15,5 тысяч рублей

В Татарстане книгу «Слово пацана» продают за 15,5 тысяч рублей

dzen.ru

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Татарстанцы пытаются продать свои книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» (18+). Как раз таки по мотивам этой книги был снят сериал «Слово пацана», который собрал вокруг себя огромную популярность.

Один из жителей столицы Татарстана продает книгу за 5 тысяч рублей. Предложение опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Продавец заявляет, что в ней есть автограф папы Айгуль. Другой житель республики продает книгу с автографом автора Гараева за 10 тысяч рублей. А самый высокий ценник поставил житель Елабуги, он продает книгу за 15,5 тысяч рублей.

До выхода сериала книга продавалась за 700-800 рублей, а сейчас б/у экземпляры можно приобрести минимум за 1,8 тысяч рублей.

Сериал «Слово пацана» снят на тему казанских молодежных группировок, которые заполонили большую часть города.

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