В Татарстане картофель за год вырос в цене в 2 раза

Татарстанстат опубликовал данные о динамике цен за последний год, и самым заметным подорожанием отметился картофель — его стоимость увеличилась на 207%, то есть более чем в два раза. Следом идут капуста (+57%), лук (+56,38%), сливочное масло (+55,91%) и молоко (+31,96%).

Интересно, что за этот же период подешевели только два продукта. Цена на яйца снизилась с 130 рублей в начале года до 103 рублей, что составило 20% удешевления. Также на 14% подешевела гречка.

За первую неделю текущего года наибольший рост стоимости зафиксирован у курицы (+1,78%), свёклы (+1,49%), капусты (+1,26%), лука (+1,06%) и консервированных фруктов (+0,98%).

Некоторые продукты, напротив, стали немного дешевле. На 0,8% снизилась цена сметаны. Незначительное удешевление — менее чем на 0,5% — коснулось таких товаров, как варёная колбаса, подсолнечное масло, свинина, соль, гречка, огурцы, сосиски, сливочное масло и яблоки.