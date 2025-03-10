В Татарстане картофель за год подорожал на 95%

За последний год в Татарстане значительно увеличилась стоимость продуктов питания, и больше всего подорожал картофель. Согласно данным Росстата о социально-экономической ситуации в регионе, его цена выросла на 95%.

Среди других продуктов с наибольшим удорожанием оказались сливочное масло, стоимость которого увеличилась на 52%, репчатый лук подорожал на 49%, белокочанная капуста — на 35%, а столовая свекла — на 30%. Это негативно сказалось на расходах населения.

Однако некоторые товары подорожали менее ощутимо. Например, цена на морковь выросла на 2,6%, крупы стали дороже на 3,5%, а бобовые — на 4,2%. Также отмечается рост цен на хлебобулочные изделия на 12%, молочные продукты — на 23%, фрукты и алкоголь — на 11%.