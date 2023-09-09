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В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен на 98%

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В республике по состоянию на начало сентября капремонт выполнен на 98%. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Правда, если оценивать процент выполнения по количеству объектов — ситуация уже не такая радужная, работы завершены в 506 домах из 725, в 219 — капремонт еще продолжается. Также в ходе работ были заменены 257 лифтов в 96 домах.

Всего на капремонт в 2023 году выделено 54,4 млрд рублей, об этом сообщал ранее министр строительства республики.

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