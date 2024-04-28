В Татарстане изменили условия выплаты надбавок работникам государственных спортшкол

Кабмин Татарстана внес корректировки в оплату труда работников спортивных организаций

В Татарстане были внесены изменения в Положение об условиях оплаты труда работников государственных организаций, занимающихся реализацией дополнительных образовательных программ спортивной подготовки. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Изменения коснулись выплат стимулирующего характера. При начислении педагогам надбавок за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса четвертые места, занятые их воспитанниками на первенствах России, больше не учитываются. Кроме того, теперь при расчете этих надбавок не рассматриваются успехи учащихся, достигнутые на всероссийских соревнованиях спортивных школ.

Однако при вычислении надбавок специалистам за высокие результаты работы четвертые места, занятые их воспитанниками на первенствах России, по-прежнему учитываются.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, установленные им изменения будут применяться при начислении надбавок педагогам спортшкол на основании результатов, которых добьются их воспитанники в текущем году.