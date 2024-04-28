Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане изменили условия выплаты надбавок работникам государственных спортшкол

Кабмин Татарстана внес корректировки в оплату труда работников спортивных организаций
В Татарстане изменили условия выплаты надбавок работникам государственных спортшкол

Pro Город

Подписаться в Telegram

В Татарстане были внесены изменения в Положение об условиях оплаты труда работников государственных организаций, занимающихся реализацией дополнительных образовательных программ спортивной подготовки. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Изменения коснулись выплат стимулирующего характера. При начислении педагогам надбавок за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса четвертые места, занятые их воспитанниками на первенствах России, больше не учитываются. Кроме того, теперь при расчете этих надбавок не рассматриваются успехи учащихся, достигнутые на всероссийских соревнованиях спортивных школ.

Однако при вычислении надбавок специалистам за высокие результаты работы четвертые места, занятые их воспитанниками на первенствах России, по-прежнему учитываются.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, установленные им изменения будут применяться при начислении надбавок педагогам спортшкол на основании результатов, которых добьются их воспитанники в текущем году.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

3 часа назад

Географические особенности: в Татарстане изменится время намазов

Интересное в Казани

день назад

Ешь и худей: список диетических продуктов, которые помогут подготовится к летнему сезону

лезут тараканы из вентиляции

Новости Казани

день назад

ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного ДТП на Ямашева 25 апреля

Интересное в Казани

2 дня назад

«В рыбном ресторане я чувствую себя в своей тарелке». История шеф-повара «Каспийки»

роспись холодильника в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Выехал на встречку: в массовой аварии в Казани госпитализировали водителя легковушки

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы

Новости Казани

17 часов назад

В Казани ограничат движение транспорта по Горьковскому шоссе

Новости Татарстана

день назад

В Казани пешеходу оторвало ногу в ДТП на проспекте Ямашева

Новости Казани

день назад

Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае
Новости Татарстана
2 дня назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Казани

8 минут назад

В Казани платные парковки временно станут бесплатными

Интересное в Казани

день назад

Ешь и худей: список диетических продуктов, которые помогут подготовится к летнему сезону

Новости Казани

23 минуты назад

В начале мая возобновляются прямые авиарейсы Барнаул-Казань

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане изменили условия выплаты надбавок работникам государственных спортшкол
В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева
Новости Казани
43 минуты назад

В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева

Новости Татарстана

3 часа назад

Географические особенности: в Татарстане изменится время намазов

Новости Татарстана

13 часов назад

Огонь перекинулся на соседнюю квартиру: в Казани в многоэтажном доме бушует пожар

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения