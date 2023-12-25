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· Артем Акчурин

В Татарстане изменили цены на вывоз мусора

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Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам принял решение о введении нового тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов для населения. С 1 июля 2024 года региональный оператор «Гринта», осуществляющий свою деятельность, в том числе, в Нижнекамске, будет применять новые тарифы.

Во втором полугодии 2024 года стоимость услуги "обращение с твердыми коммунальными отходами" увеличится на 4% и составит 549,55 рублей за кубометр. Следовательно, жильцы многоквартирных домов будут платить 108,08 рублей в месяц, а жители частных домов - 117,24 рубля в месяц.

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