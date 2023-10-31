Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане изъято более 800 автомобилей за год

В Татарстане изъято более 800 автомобилей за год

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С начала января 2023 года судебные приставы в Татарстане, изъяли более 800 автомобилей у должников по налогам.

«Только по налоговым долгам мы изъяли порядка 800 автомобилей в рамках рейдов, которые мы проводим вместе с сотрудниками ГИБДД. Каждую неделю мы арестовываем порядка 15-20 транспортных средств», – рассказал Анвар Закиров, главный судебный пристав РТ

Закиров отметил, что подобные действия являются довольно действенной мерой для оплаты задолженностей.

Кроме того, на дорогах применяется комплекс «Дорожный пристав», который считывает номера машин в потоке и вычисляет владельца автомобиля с долгами, говорит Анвар Закиров.

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