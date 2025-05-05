В Татарстане изъяли почти 4 тысячи пачек немаркированного табака

В Набережных Челнах полицейские выявили торговую точку, в которой продавались табачные изделия без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники МВД приобрели продукцию у продавца, после чего провели обыск в торговом павильоне. Внутри нашли 3688 пачек немаркированного табака. Согласно судебной экспертизе, общая стоимость изъятого составила более 476 тысяч рублей — это подпадает под «крупный размер».

Павильон зарегистрирован на индивидуального предпринимателя. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.