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В Татарстане изъяли почти 4 тысячи пачек немаркированного табака

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В Набережных Челнах полицейские выявили торговую точку, в которой продавались табачные изделия без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники МВД приобрели продукцию у продавца, после чего провели обыск в торговом павильоне. Внутри нашли 3688 пачек немаркированного табака. Согласно судебной экспертизе, общая стоимость изъятого составила более 476 тысяч рублей — это подпадает под «крупный размер».

Павильон зарегистрирован на индивидуального предпринимателя. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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