В Татарстане из-за смерти рабочего прокуратура проводит проверку

В Лениногорске 25 января в результате несчастного случая погибла 54-летняя комплектовщица. В компании «ТМС-ГРУПП» на улице Чайковского упало несколько металлических труб со строп башенного крана, в результате чего они придавили работника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Женщину спасти не удалось так как травмы были несовместимы с жизнью.

После несчастного случая, правоохранительные органы реализовали проверку соблюдения условий труда. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.