Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане из-за смерти рабочего прокуратура проводит проверку

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В Лениногорске 25 января в результате несчастного случая погибла 54-летняя комплектовщица. В компании «ТМС-ГРУПП» на улице Чайковского упало несколько металлических труб со строп башенного крана, в результате чего они придавили работника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Женщину спасти не удалось так как травмы были несовместимы с жизнью.

После несчастного случая, правоохранительные органы реализовали проверку соблюдения условий труда. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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