Новости Татарстана
· Служба новостей

В Татарстане из-за сильного снегопада остановлено движение грузовых автомобилей

В Татарстане из-за сильного снегопада остановлено движение грузовых автомобилей

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

В Татарстане с 21:30 в понедельник из-за сильного снегопада остановили движение автобусов и грузовиков на федеральных автодорогах (кроме М-5 и М-12). В республиканской ГИБДД отметили, что ограничения носят сугубо временный характер.

"Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов",— сказано в сообщении ведомства.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Поцелованные богом: Глоба назвала три знака зодиака, у которых в 2024 году все наладится

Интересное в Казани

18 часов назад

Работа везде: от сборщика заказов до флориста. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

обработка от клопов в квартире мытищи

Лонгриды

день назад

«Я был на волосок от смерти»: как одно ДТП навсегда изменило жизнь бывалого водителя

Полезное

3 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

3д визуализация в Новосибирске

Новости Татарстана

14 часов назад

В «Татнефть Арене» прошел сольный концерт певца Shaman

Новости Казани

21 час назад

В Казани на проспекте Фатыха Амирхана построят новый транспортный узел

Новости Татарстана

день назад

Под Казанью открыли завод по производству материнских плат

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане изобрели кресло с крышей

Новости Казани

день назад

У казанцев родился восьмой ребенок
Лонгриды
14 часов назад

«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике

«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике

Новости Татарстана

38 минут назад

Жителя Татарстана судили в Кемерово за передачу взятки при поставке автобусов

Интересное в Казани

18 часов назад

Работа везде: от сборщика заказов до флориста. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Новости Татарстана

43 минуты назад

В Татарстане больше всего подорожали фрукты и овощи

Новости Татарстана

58 минут назад

В Татарстане из-за сильного снегопада остановлено движение грузовых автомобилей
«Я был на волосок от смерти»: как одно ДТП навсегда изменило жизнь бывалого водителя
Лонгриды
день назад

«Я был на волосок от смерти»: как одно ДТП навсегда изменило жизнь бывалого водителя

Новости Казани

час назад

39% казанцев заявили, что хотят получить сюрприз на Новый год

Новости Татарстана

час назад

Росатом хочет открыть в Татарстане центр аддитивных технологий

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани возможно повышение цен на услуги катков
Автотрейдер: электромобили из Китая с уникальными возможностями
Интересное в Казани
6 дней назад

Автотрейдер: электромобили из Китая с уникальными возможностями