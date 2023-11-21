В Татарстане из-за сильного снегопада остановлено движение грузовых автомобилей

В Татарстане с 21:30 в понедельник из-за сильного снегопада остановили движение автобусов и грузовиков на федеральных автодорогах (кроме М-5 и М-12). В республиканской ГИБДД отметили, что ограничения носят сугубо временный характер.

"Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов",— сказано в сообщении ведомства.

