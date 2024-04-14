В Татарстане подписан указ об уничтожении деревни Тукаевского района Мартыш. Соответствующий указ за подписью главы РТ Рустама Минниханова опубликован.

Ранее решение об упразднении деревни принял Госсовет Татарстана. Причиной называлась неблагоприятная экологическая ситуация с рекой, которая протекает рядом. Речь идет о Мартышке и двух родниках — они оказались загрязнены химическими веществами.

Первые упоминания о деревне датируются с 1678 года. Местные жители забили тревогу еще в 2008 году. Помимо загрязнения водных ресурсов там выявили опасные уровни вредных веществ в воздухе и почве. В 2020 году дома и земли в Мартыше передали в Госжилфонд Татарстана. Тогда под снос попали 11 жилых домов и 2 недостроя.