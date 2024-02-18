В Татарстане гражданин получил срок за взятку сотруднику ГИБДД

Местный житель Татарстана был признан виновным в покушении на предложение взятки сотруднику полиции. Сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РТ Андрей Шептицкий.





В результате проведенного следствия и судебного процесса установлено следующее: в августе прошлого года этот 61-летний водитель был оштрафован за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. При посещении отделения ГИБДД его предупредил начальник отделения о возможной уголовной ответственности за попытку дачи взятки. Тем не менее, водитель поставил на стол картонный стакан с 100 000 рублями в попытке уклониться от административного наказания. Полицейский тут же обратился в дежурную часть и сообщил о произошедшем.В результате судебного разбирательства местного жителя Татарстана приговорили к наказанию в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.