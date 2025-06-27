В Татарстане электрички перевезли более 3 млн пассажиров

С начала этого года пригородными поездами в Татарстане перевезли около 3,3 миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.

По данным ведомства, это на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В этом году была расширена сеть пригородных маршрутов, включая направления Казань – Кукмор – Казань, Набережные Челны – Бугульма – Туймазы – Кандры, Казань – Йошкар-Ола – Казань и другие. Список маршрутов увеличился до 135.