В Татарстане две марки бензина стали дешевле

С 20 по 27 ноября по РТ подешевели две марки бензина и топливо для дизельных машин. Данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Так, например бензин АИ-92 упал в цене на 0,42% (22 копейки). Бензин АИ-95 теперь стоит на 0,33 % (18 копеек) ниже.

Меньше всех снизилась цена дизельного топлива, подешевев на 0,24% (15 копеек).

Таким образом, по сравнению с декабрем прошлого года в каждой из категорий бензин и дизельное топливо стали дороже. АИ-9 – на 7,78%, АИ-95 — на 7,81%, АИ-98 — на 8,52%, дизельное топливо — на 9,7%.