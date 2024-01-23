В Татарстане доходы от госсобственности составили более 5 млрд рублей

В Татарстане доходы от реализации государственной и муниципальной собственности составили 15,5 млрд рублей. Об этом сообщил начальник Министерства земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

По словам министра, в бюджет региона поступило более 8 млрд рублей. Большую часть доходов составила аренда земельных участков. Местные бюджеты получили 7,4 млрд рублей за прошлый год и преобладающую часть составили доходы от аренды и продажи участков.

Ранее,

временно была отменена плата за проезд на трассе М-12 в Татарстане.