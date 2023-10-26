В Татарстане для контрактников установлена единовременная выплата в 305 тысяч рублей

Единовременная выплата в 305 тысяч рублей установлена в Татарстане для контратников, указ подписал раис РТ Рустам Минниханов.

Касаться она будет тех, кто подписал или еще подпишет контракт с Минобороны России после 31 августа 2023 года.

Получателями выплаты станут те, кто заключил контракты в военных комиссариатах или воинских частях на территории РТ.

Данный указ будет действовать с 26 октября до 31 декабря.