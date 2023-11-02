В Татарстане диабетикам чаще стали ампутировать конечности

На заседании Госсовета республики Татарстан Алсу Мифтахова, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования, озвучила статистику, которая не могла не вызвать тревогу. В течение семи месяцев текущего года доля ампутаций нижних конечностей у пациентов, страдающих диабетом, выросла до 4,5%. Хотя в прошлые года данный показатель был ниже и составлял около 3,3%. К тому же, статистика утверждает, что третья часть людей, потерявших конечности, находится в трудоспособном возрасте.

По мнению Мифтаховой высокие показатели статистики ампутаций, могут быть обусловлены недостаточной работы диспансеризации пациентов с диабетом.

«Люди, страдающие диабетом, всегда находятся в зоне риска, и осложнения могут серьезно повлиять на здоровье глаз, почек и других внутренних органов», - говорит Алсу Мифтахова

Стоит отметить, что в Татарстане выделяются существенные средства для решения существующей проблемы. В общей сложности более 80 миллионов рублей будет потрачено на оснащение специализированных центров и организацию работы с пациентами.