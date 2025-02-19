В Татарстане детям-мигрантам помогут в адаптации
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В Татарстане намерены разработать меры, направленные на культурную и социальную адаптацию несовершеннолетних мигрантов и иностранцев, обучающихся в местных образовательных учреждениях. Этот пункт планируют включить в положение Минобрнауки республики. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно тексту документа, министерство совместно с другими республиканскими ведомствами должно заниматься разработкой и реализацией мер по адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в учебных заведениях Татарстана. Дополнительные детали пока не раскрываются.
По данным МВД по РТ, на 1 февраля в республике находилось 97,5 тысячи иностранных граждан. Из них 75,4 тысячи встали на миграционный учет, сообщил ранее заместитель начальника управления по вопросам миграции Антон Губачев.
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