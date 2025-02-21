В РТ депутаты предложили упростить для участников СВО выдвижение на выборы

Депутаты Татарстана предложили разрешить участникам спецоперации подавать заявления о согласии баллотироваться через доверенных лиц. Соответствующую инициативу Госсовет РТ направит в Госдуму.

Депутат Альберт Хабибуллин отметил, что действующее законодательство не предусматривает такую возможность, из-за чего военнослужащие, не имея возможности лично подать документы, фактически лишены права избираться. В связи с этим Госсовет РТ предложил внести поправки в федеральный закон.

По словам Хабибуллина, инициатива не только устраняет правовой пробел, но и признаёт заслуги военных. Он подчеркнул, что их избирательные права должны быть гарантированы, а возможность подачи документов через доверенных лиц обеспечит им равные условия участия в политической жизни.