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В Татарстане число отравлений алкоголем выросло на 20%

Большая часть пострадавших – взрослые старше 18...

pixabay.com

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Роспотребнадзор Татарстана сообщил, что в январе 2025 года количество отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано 54 случая против 45 в январе 2024-го. Показатель на 100 тысяч человек увеличился с 1,1 до 1,3.

Большая часть пострадавших – взрослые старше 18 лет (92,6%). Среди подростков 15–17 лет и детей младшего возраста доля отравившихся составила по 3,7%. Мужчины оказались в группе риска чаще женщин – они составили 88,9% от общего числа пострадавших.

Чаще всего причиной отравлений становился этанол – 64,8% случаев. Также зафиксированы отравления неуточнёнными спиртами (22,2%), метанолом (11%) и 2-пропанолом (2%).

Уровень смертности из-за отравлений алкоголем остался таким же, как и год назад, – 0,4 на 100 тысяч человек, что соответствует 18 случаям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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